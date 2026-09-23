Нейросети могут заменить 90% маркетологов, которые не создают собственные идеи и используют готовые решения. Такой прогноз маркетолог Михаил Фадеев дал в новом выпуске подкаста «Тот еще разговор» на «Клерке».
По его мнению, ИИ уже помогает структурировать информацию и быстро находить ответы на сложные вопросы. Однако нейросети работают на основе уже существующих данных и решений, поэтому не могут полностью взять на себя творческую часть маркетинга.
«Нейросети заменят 90% тупых маркетологов. Умный маркетолог понимает, что нейросеть не может придумать. Маркетинг — свежие идеи, гипотезы, мысли», — сказал Фадеев.
Эксперт считает, что специалисты смогут использовать ИИ для ускорения работы, но разработка новых идей и маркетинговых гипотез останется за человеком.
Полный выпуск подкаста «Тот еще разговор» с Михаилом Фадеевым можно посмотреть на этих платформах: