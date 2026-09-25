Зависимость от маркетплейсов может стать ловушкой для бизнеса

Продажи через маркетплейсы могут работать как дополнительный канал, но строить на них весь бизнес рискованно. Компания теряет часть контроля над продажами и становится зависимой от правил площадки.

Бизнесу стоит учитывать ограничения маркетплейсов и не делать их единственным каналом продаж. Об этом маркетолог Михаил Фадеев рассказал в новом выпуске подкаста «Тот еще разговор» на «Клерке».

«Маркетплейс — негативный путь: свои яйца кладешь им в руки, они тебя ими крутят», — заявил Фадеев.

В качестве примера он привел бизнес своего клиента Вадима Бокова. По словам Фадеева, через маркетплейсы у предпринимателя проходит около 5% продаж, а основную часть продукции он продает напрямую.

При этом Фадеев не считает маркетплейсы однозначно плохим инструментом. Их эффективность зависит от того, какую роль площадка играет в конкретной модели продаж.

«Молоток — это хорошо или плохо? Если по гвоздю бьешь — хорошо, плохо, если по пальцу. Надо понимать ограничения», — объяснил маркетолог.

Полный выпуск подкаста «Тот еще разговор» с Михаилом Фадеевым можно посмотреть на этих платформах: