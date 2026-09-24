Минфин изменит НК для компаний, тратящих миллионы на защиту от БПЛА: эксперт оценил эффективность мер

Бизнес уже потратил на защиту от БПЛА 441 млн рублей, теперь Минфин готовит налоговые льготы.

Минфин готовит изменения в налоговое законодательство для компаний, которые тратят деньги на защиту и восстановление объектов после атак беспилотников.

Инициатива крайне актуальна, причем для бизнеса она назрела давно, считает гендиректор сервиса IP-телефонии «Плюсофон» Павел Кондратьев.

Так, согласно открытым данным, опубликованным в СМИ, только за первое полугодие 2026 года российский бизнес направил на защиту от БПЛА 441,3 млн рублей. До сих пор специальных правил учета таких расходов в НК нет, и компании вынуждены руководствоваться общими нормами.

«Причем оборудование дороже 100 000 рублей (а комплексы РЭБ, детекторы и средства ПВО почти всегда стоят дороже) считается основным средством бизнеса, и его стоимость списывается через амортизацию в течение нескольких лет», — уточнил эксперт.

Эффект от инициативы будет хоть и не решающим, но весомым. Для предприятий в приграничных регионах, которые несут ущерб от атак, возможность учесть расходы на защиту и восстановление – это реальное снижение налоговой базы. Восстановительные работы часто исчисляются миллионами рублей, и их учет как внереализационных расходов – это прямая экономия на налоге на прибыль.

Но есть нюанс: если оборудование амортизируется, а не списывается сразу, эффект «размазывается» по годам. Кроме того, для компаний, которые и так работают с низкой рентабельностью или убытком, снижение налога на прибыль не даст ощутимого эффекта – платить все равно нечего. Для них более важны прямые компенсации, а не налоговые послабления. Так что мера поможет, но не станет панацеей.

Наиболее критичны налоговые льготы для топливно-энергетического комплекса и промышленности, считает Кондратьев.

Это объекты критической инфраструктуры, атаки на которые могут привести к масштабным последствиям. Указ президента № 604 прямо разрешает вводить временное управление имуществом компаний, которые не защищают объекты критической инфраструктуры или делают это несвоевременно. Это создает для ТЭК и промышленности прямую мотивацию инвестировать в защиту, и налоговая поддержка здесь становится не просто бонусом.

Логистика и ритейл также уязвимы. Распределительные центры, склады, транспортные узлы – все это цели для атак, и остановка логистики бьет по всей цепочке поставок. Крупные агрохолдинги с дорогостоящей техникой и элеваторами тоже нуждаются в защите.

Таким образом, инициатива Минфина – это шаг в правильном направлении, но ее эффективность будет зависеть от того, насколько четко будут прописаны критерии обоснованности и насколько быстро бизнес сможет получать налоговый эффект.