Эксперт рассказал, как доказать ФНС расходы на покупку антидрон-систем и ремонт после атак

Минфин хочет разрешить учет затрат на защиту и восстановление объектов после атак беспилотников, но пока не определено как ФНС будет определять «целесообразность».

Специальных критериев для «противодронных» расходов нет, поэтому применяется общий стандарт ст. 252 НК: расходы должны быть экономически обоснованы, документально подтверждены и направлены на получение дохода, отмечает гендиректор сервиса IP-телефонии «Плюсофон» Павел Кондратьев.

На практике ФНС, скорее всего, будет оценивать:

связь с деятельностью. Если компания защищает производственный объект, это одно. Если оборудование куплено «на всякий случай» без привязки к конкретному риску – вопросы неизбежны;

наличие реальной угрозы. Здесь помогут документы об атаках в регионе, служебные записки о повышенном уровне опасности, акты обследования объекта;

фактическое использование. Нужно доказать, что оборудование не лежит на складе, а реально применяется.

«Наиболее безопасная стратегия – готовить риск-обоснование заранее, фиксируя в приказе руководителя, почему именно этот объект и именно сейчас нуждается в защите», — говорит Кондратьев.

Минфин в письме от 14.03.2025 № 03-03-06/1/25700 указал, что затраты на восстановление после атаки могут учитываться как внереализационные расходы при подтверждении чрезвычайного характера события.

Это значит, что бизнесу потребуются: