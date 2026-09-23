Эксперт рассказал, как доказать ФНС расходы на покупку антидрон-систем и ремонт после атак
ФНС проверит «противодронные» расходы бизнеса на экономическую обоснованность.
Минфин хочет разрешить учет затрат на защиту и восстановление объектов после атак беспилотников, но пока не определено как ФНС будет определять «целесообразность».
Специальных критериев для «противодронных» расходов нет, поэтому применяется общий стандарт ст. 252 НК: расходы должны быть экономически обоснованы, документально подтверждены и направлены на получение дохода, отмечает гендиректор сервиса IP-телефонии «Плюсофон» Павел Кондратьев.
На практике ФНС, скорее всего, будет оценивать:
связь с деятельностью. Если компания защищает производственный объект, это одно. Если оборудование куплено «на всякий случай» без привязки к конкретному риску – вопросы неизбежны;
наличие реальной угрозы. Здесь помогут документы об атаках в регионе, служебные записки о повышенном уровне опасности, акты обследования объекта;
фактическое использование. Нужно доказать, что оборудование не лежит на складе, а реально применяется.
«Наиболее безопасная стратегия – готовить риск-обоснование заранее, фиксируя в приказе руководителя, почему именно этот объект и именно сейчас нуждается в защите», — говорит Кондратьев.
Минфин в письме от 14.03.2025 № 03-03-06/1/25700 указал, что затраты на восстановление после атаки могут учитываться как внереализационные расходы при подтверждении чрезвычайного характера события.
Это значит, что бизнесу потребуются:
документы от МЧС или иных органов, фиксирующие факт и последствия атаки;
акты обследования повреждений;
заключения специалистов;
документы, подтверждающие, что работы были именно восстановительными, а не модернизацией.
довоевались, тут живыми бы остаться, а вместо этого такая бюрократия все эти документы собирай (((