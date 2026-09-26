100бальный репетитор мобилка
Купить подписку
Бесплатный вебинар: Бухгалтер + ИИ: отвечаем на требования ФНС 💼
Банки
Читать 1 мин

Число мошеннических банковских операций впервые снизилось на 7,8%

Банк России впервые за весь период наблюдений зафиксировал снижение числа операций без добровольного согласия клиентов. Их количество сократилось на 7,8%.

1 открытие

Количество банковских операций без добровольного согласия клиентов впервые за весь период наблюдений снизилось на 7,8%. Об этом директор департамента информационной безопасности Банка России Вадим Уваров сообщил на XXIII Международном банковском форуме.

По его словам, снижение произошло в 2026 году после продолжительного роста показателя. Уваров связал изменение динамики в том числе с мерами против мошенничества, которые приняли по инициативе Банка России.

«В 2026 году мы впервые зафиксировали снижение на 7,8% по количеству и объему денежных средств», — сказал представитель ЦБ.

До этого показатели росли. Например, по итогам 2025 года количество операций без добровольного согласия клиентов увеличилось на 31,2%, а их объем — на 6,4% по сравнению с 2024 годом.

Банки передают в ЦБ информацию о случаях и попытках переводов без добровольного согласия клиентов, в том числе об операциях, которые совершаются под воздействием мошенников.

Автор
Обзоры для бухгалтера

15 лучших онлайн-бухгалтерий для ИП и ООО: рейтинг сервисов 2026 года

Облачная бухгалтерия для ИП и ООО экономит бизнесу время. Сервис сам считает налоги, заполняет декларации и следит за сроками сдачи отчётов. Чтобы помочь предпринимателям быстро подобрать сервис под формат бизнеса, команда Эвотора сравнила функционал, цены и возможности интеграции  лучших бухгалтерий на рынке и составила свой рейтинг.

15 лучших онлайн-бухгалтерий для ИП и ООО: рейтинг сервисов 2026 года
15.4K
Начать дискуссию
ГлавнаяПодписка