Число мошеннических банковских операций впервые снизилось на 7,8%

Банк России впервые за весь период наблюдений зафиксировал снижение числа операций без добровольного согласия клиентов. Их количество сократилось на 7,8%.

Количество банковских операций без добровольного согласия клиентов впервые за весь период наблюдений снизилось на 7,8%. Об этом директор департамента информационной безопасности Банка России Вадим Уваров сообщил на XXIII Международном банковском форуме.

По его словам, снижение произошло в 2026 году после продолжительного роста показателя. Уваров связал изменение динамики в том числе с мерами против мошенничества, которые приняли по инициативе Банка России.

«В 2026 году мы впервые зафиксировали снижение на 7,8% по количеству и объему денежных средств», — сказал представитель ЦБ.

До этого показатели росли. Например, по итогам 2025 года количество операций без добровольного согласия клиентов увеличилось на 31,2%, а их объем — на 6,4% по сравнению с 2024 годом.

Банки передают в ЦБ информацию о случаях и попытках переводов без добровольного согласия клиентов, в том числе об операциях, которые совершаются под воздействием мошенников.