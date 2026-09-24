Учет прослеживаемых товаров на УСН зависит от ставки НДС

При ставках НДС 5% и 7% покупки отражают в специальном отчете, а при ставках 10%, 20% и 22% — в книге покупок. Во втором случае входной налог можно принять к вычету.

Порядок учета прослеживаемых товаров для плательщиков УСН, не освобожденных от НДС, зависит от выбранной ставки и права на вычет, разъяснила ФНС в письме от 24.07.2026 № СД-36-15/6410@. Налогоплательщики могут применять общеустановленные ставки 0%, 10% и 22% либо пониженные ставки 5% и 7%, если соблюдены лимиты дохода.

При продаже прослеживаемых товаров нужно исчислять и уплачивать НДС независимо от выбранной ставки. Счета-фактуры с регистрационными номерами партий товаров регистрируют в книге продаж, а сведения из нее переносят в раздел 9 декларации по НДС, отметили налоговики.

При ставках 5% и 7%, включая расчетные 5/105 и 7/107, входной НДС к вычету не принимают. Покупки прослеживаемых товаров не регистрируют в книге покупок, а указывают в отчете по форме, утвержденной приказом ФНС от 08.07.2021 № ЕД-7-15/645@.

При ставках 10% и 22%, включая расчетные 10/110, 20/120 и 22/122, налогоплательщик вправе заявить вычет входного НДС. Такие приобретения отражают в книге покупок.