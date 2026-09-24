Эксперт объяснила, поможет ли интеграция нейросетей с 1С избежать ошибок в бухгалтерии

Рассказали, как разделить задачи между ИИ и специализированным ПО.

Поможет ли интеграция ИИ со специализированным софтом (например, 1С) решить проблему ошибок в ответах – разъяснила гендиректор ООО «Декодика» Наталья Кошеляева.

Интеграция языковой модели со специализированными системами может повысить надежность отдельных процессов, но сама по себе не исключает ошибок. Здесь важно разделять задачи разных технологий. LLM работает прежде всего с текстом и неструктурированной информацией, может помогать классифицировать и систематизировать данные, извлекать необходимые сведения и формировать ответы.

Специализированное программное обеспечение, в свою очередь, выполняет расчеты по установленным алгоритмам и работает со структурированными данными. Поэтому более надежным становится подход, при котором каждая технология используется для тех задач, для которых она предназначена.

Наталья Кошеляева «Например, языковая модель может участвовать в обработке входящей информации, а необходимые расчеты выполняются в специализированной системе по заданным правилам. Такая связка позволяет снизить часть рисков, но не отменяет необходимости контролировать итоговый результат.»

Задача заключается не только в интеграции LLM с другим ПО. Важно правильно выстроить весь процесс: определить роль каждого инструмента, требования к исходным данным, точки проверки и зоны ответственности человека.

Ответственность за значимое для бизнеса решение должна оставаться за специалистом, подчеркнула Кошеляева.