39% офисных сотрудников никогда не отправляют мемы в рабочие чаты

Мемы, гифки, смешные картинки и видео хотя бы иногда отправляет 61% офисных сотрудников, показал опрос SuperJob среди 1 600 респондентов. Никогда не публикуют такой контент в рабочих чатах 39% опрошенных.

Женщины делятся мемами чаще мужчин: регулярно это делают 12% сотрудниц и 9% сотрудников, время от времени — 54% и 48% соответственно. Среди работников младше 35 лет развлекательный контент используют 73%, а среди сотрудников старше 45 лет — 45%.

Среди получающих до 100 тыс. рублей мемы регулярно отправляют 13%, иногда — 56%, никогда — 31%. При доходе от 150 тыс. рублей доли составляют 5%, 50% и 45% соответственно.

Из тех, кто часто публикует мемы, 94% заявили, что успевают выполнить все рабочие задачи за день. Среди тех, кто делает это иногда, показатель составил 88%, а среди тех, кто никогда не делится развлекательным контентом, — 84%.

При этом 22% HR-специалистов отмечают негативное влияние чрезмерного увлечения мемами на работу, а 60% работодателей не видят связи между такими публикациями и продуктивностью.