Артем, Екатеринбург и Батайск стали лидерами по росту доходов в 2026 году

Москва, Химки и Красногорск стали лидерами по уровню среднедушевых доходов, но максимальный прирост показали Артем, Екатеринбург и Батайск — по 21% за девять месяцев.

Среднедушевые доходы жителей Артема, Екатеринбурга и Батайска выросли на 21% в январе–сентябре 2026 года по сравнению с аналогичным периодом 2025.

В топ‑10 по темпам роста также вошли Благовещенск и Миасс (+20%), Южно‑Сахалинск, Новый Уренгой, Челябинск и Хабаровск (+19%). Долгопрудный, Петрозаводск и Каспийск показали прирост на 18%. Снижение доходов зафиксировано в Шахтах, Камышине и Бердске (–1%), а также в Новошахтинске и Прокопьевске (–6%). Об этом сказано в исследовании Финансового университета при правительстве.

Отдельно исследование представило рейтинг городов с самыми высокими среднедушевыми доходами за девять месяцев 2026 года. Лидируют Москва (102 тыс. рублей в месяц), Химки (101 тыс.) и Красногорск (101 тыс.). В Артеме среднедушевой доход составляет 65 тыс. рублей, в Екатеринбурге — 87 тыс., в Батайске — 71 тыс.

В университете пояснили, что денежные доходы включают зарплаты, доходы от предпринимательской деятельности, социальные выплаты, дивиденды, проценты по вкладам и другие поступления. Оценки были получены с использованием математического моделирования на основе данных о потребительской активности и открытой статистики по городам и регионам.