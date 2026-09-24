Набиуллина объявила о старте консультаций по продаже доли НСПК в октябре 2026 года

Центробанк собирается продать часть акций НСПК, он намерен привлечь инвесторов с долей не выше 5%, чтобы сохранить равноудаленность национальной платежной системы.

ЦБ активно обсуждает возможную продажу «достаточно большого» пакета акций Национальной системы платежных карт. Оценка актива завершается, и в октябре 2026 года начнутся консультации с потенциальными покупателями.

«Так как такая национальная инфраструктура должна быть равноудаленной, нам законодатель установил ограничение — не больше 5%, чтобы не было доминирующего влияния. <…> Сейчас завершается оценка, и мы в октябре уже начнем консультации с потенциальными покупателями», — сказала Эльвира Набиуллина.

Глава ЦБ подчеркнула, что акционерами НСПК необязательно должны быть только банки. Регулятор намерен избежать споров о создании параллельных платежных систем и привлечь инвесторов, заинтересованных не в монопольных тарифах, а в развитии инфраструктуры.

Она также напомнила, что рынок уже сталкивался с издержками из‑за разрозненных решений — в частности, при переходе к единому QR‑коду, который потребовал значительных усилий и времени.