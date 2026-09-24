⚡️ Итоги дня: Ozon, Яндекс и Сбер стали самыми популярными брендами, выйдет игра по мифологии народов Севера, МВД хочет ужесточить наказание за ИИ

Грузия в августе поставила в Россию рекордные 236,9 тонны соков — это в 6,6 раза больше, чем годом ранее.

Китай за первые восемь месяцев 2026 года импортировал свыше 1 тыс. т золота, установив рекорд как по физическому объему поставок, так и по их стоимости — $158,8 млрд.

Бренды Ozon, Яндекс и Сбер стали самыми популярными среди россиян, показало исследование НАФИ.

АТОР сообщила, что в отелях «все включено» на одного гостя приходится в среднем 0,95 л алкоголя в сутки.

Почти 60% россиян поддерживают ограничения для детей в соцсетях, показало исследование ВЦИОМ: половина выступает за контроль опасного контента, 12% — за полный запрет до 16 лет, а 27% — за доступ по разрешению родителей.

Россияне, родившиеся после 1998 года, в 2026 году оформили в три раза больше корпоративных пенсионных счетов, выяснили аналитики Сбера.

Совокупные расходы россиян на ветеринарные услуги и зоотовары в первом полугодии 2026 года выросли на 10%, а средний чек поднялся на 15%, до 1 305 рублей.

В Госдуме появится комитет по технологическому лидерству, который будет заниматься вопросами ИИ и развитием маркетплейсов.

Владимир Машков предложил закреплять выпускников театральных вузов за региональными театрами для решения кадрового дефицита.

МВД предложило учитывать использование ИИ как отягчающее обстоятельство при клевете и киберпреступлениях.

Российские и китайские кинопроизводители снимут игровой фильм о работе интернет‑мошеннических схем.

Французская группа Auchan летом договорилась о продаже российского бизнеса — ООО «Ашан» — компании «Кама Капитал», однако сделка так и не была завершена.

Определитель номера от Яндекса встроен в операционную систему нового смартфона Huawei Nova 16s, и компания обещает расширить его использование на другие устройства Huawei и ряд смартфонов сторонних брендов.

Видеоигра «Кындыкан», основанная на живой мифологии народов Севера и рассказывающая историю девочки и ее растущего магического оленя, выйдет на ПК в 2027 году.

Купить билет на Ленинградском вокзале в Москве теперь можно самостоятельно в четырех новых терминалах: они работают без кассиров, принимают только безналичную оплату и имеют интерфейс, удобный для иностранных пассажиров.

Китайская Xiaomi вывела на российский рынок новую линейку смартфонов суббренда Redmi — модели Note 17, Note 17 Pro 5G и флагман Note 17 Pro Max 5G с аккумулятором 10 000 мАч.

Американская корпорация Google подала заявку на регистрацию в России товарного знака своей модели искусственного интеллекта Gemini.