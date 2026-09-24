ФНС будет принимать электронные документы от контрагентов из Узбекистана

Российские компании смогут представлять в налоговые органы электронные документы, которыми они обменивались с контрагентами из Узбекистана. ФНС готова учитывать их при проведении контрольных мероприятий.

ФНС подтвердила готовность принимать трансграничные электронные документы российских компаний и их контрагентов из Узбекистана. Об этом представители службы сообщили на бизнес-миссии «Россия – Узбекистан. Цифровой мост технологий и возможностей» в Ташкенте.

Налоговые органы смогут использовать такие документы при проведении контрольных мероприятий. ФНС уже опубликовала рекомендации для компаний по их представлению, рассказал заместитель начальника управления электронного документооборота ФНС Илья Присяжнюк.

Россия и Узбекистан также согласовали технические подходы к передаче электронных документов, в том числе если в странах используются разные форматы документов.

С сентября российские компании могут обмениваться юридически значимыми электронными документами с контрагентами из Узбекистана через Контур.Диадок. Проверку иностранных электронных подписей с российской стороны проводит «Газинформсервис», с узбекской — доверенная третья сторона Unicon.

«Важно, что [налоговые органы] четко объясняют свою позицию и готовы работать с такими документами», — отметил руководитель проекта ТЭДО в СКБ Контур Дмитрий Тамеев.

Сейчас трансграничный электронный документооборот через сервисы СКБ Контур также работает с Белоруссией, Китаем и Казахстаном. Компания планирует расширять его на другие страны ЕАЭС, Юго-Восточной Азии и Ближнего Востока.