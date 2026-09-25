Бизнесу грозит штраф 20% за неуплату НДС при покупке зарубежных нейросетей

При покупке доступа к иностранным ИИ-сервисам российская компания в некоторых случаях должна сама исчислить и уплатить НДС. Ошибка может привести к доначислению налога, пеням и штрафу в размере 20% от неуплаченной суммы.

Наибольшие налоговые риски возникают, когда бизнес покупает зарубежные нейросети через платежных посредников или оплачивает подписки личными картами сотрудников. К такому выводу пришли специалисты финансового блока GPTunneL.

При работе через агента обязанность по НДС зависит от того, кто фактически покупает иностранную услугу и чьи интересы представляет посредник. Если он только организует платеж или действует от имени заказчика, обязанности налогового агента могут сохраниться у российской компании.

Если российский посредник работает по договору с иностранным поставщиком и сам участвует в расчетах с покупателем, налоговым агентом может стать посредник.

Риски сохраняются и при покупке через российского реселлера. Если он фактически только выставляет счет и проводит платеж, а непосредственным покупателем зарубежного сервиса остается заказчик, у последнего могут возникнуть обязанности налогового агента.

Отдельно специалисты обращают внимание на оплату подписок сотрудниками с личных или корпоративных карт. Компенсация расходов работнику сама по себе не снимает возможные обязанности по НДС, а отсутствие договора и полного комплекта документов может осложнить учет расходов.

Другой вариант — использование российской программной платформы, внутри которой доступны зарубежные ИИ-модели. Если компания покупает права на отечественное ПО из Единого реестра российского ПО, лицензионное вознаграждение при соблюдении необходимых условий может освобождаться от НДС.

Риски есть и у компаний на УСН. Освобождение от НДС по собственным операциям не исключает обязанностей налогового агента при покупке иностранных электронных услуг. При этом бизнес, который применяет специальные ставки НДС 5% или 7%, не может принять входной налог к вычету.

С 2026 года основная ставка НДС составляет 22%. Если компания должна была удержать и перечислить налог при покупке иностранной электронной услуги, но не сделала этого, ей могут доначислить НДС и пени. Также возможен штраф по ст. 123 НК РФ — 20% от суммы налога, которую следовало удержать или перечислить.

Специалисты GPTunneL рекомендуют при покупке зарубежных ИИ-сервисов заранее определить, кто выступает покупателем, от чьего имени работает посредник, кто отвечает за НДС и какие документы получит бухгалтерия.