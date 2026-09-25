Медианная зарплата в подработке выросла до 188 тысяч и вдвое обогнала ожидания соискателей в 2026 году

Работодатели опубликовали 75,6 тыс. предложений для подработки, медианная оплата составила 188 тыс. рублей, а основную конкуренцию создают молодые соискатели с ожиданиями вдвое ниже.

С июня по август 2026 года работодатели опубликовали 75,6 тыс. вакансий для подработки. Медианная зарплата в таких предложениях составила 188 тыс. рублей, тогда как ожидания соискателей заметно ниже — в среднем 73 тыс. рублей.

Наиболее активно дополнительную занятость ищут россияне в возрасте от 19 до 30 лет: на эту группу приходится около 1,5 млн резюме, а медианные ожидания по зарплате — 66,3 тыс. рублей. Об этом сказано в исследовании hh.ru.

Среди отдельных специализаций чаще всего подработку ищут менеджеры по продажам и работе с клиентами — около 343 тыс. резюме. Их медианные зарплатные ожидания составляют 79 тыс. рублей.