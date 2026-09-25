Forbes раскрыл список крупнейших плательщиков НДФЛ: половина участников — новички

В рейтинг крупнейших налогоплательщиков с НДФЛ более 1 млрд рублей вошли 19 бизнесменов, а лидером стал бывший совладелец «Лукойла» Леонид Федун.

Forbes представил третий ежегодный рейтинг крупнейших налогоплательщиков России с оценкой НДФЛ более 1 млрд рублей. В список включили бизнесменов, чьи личные доходы за 2025 год превысили 6,67 млрд рублей, преимущественно за счет дивидендов.

В 2026 году в рейтинг вошли 19 человек — меньше, чем годом ранее, когда их было 24. Почти половина списка — девять участников — оказались новичками. Первые позиции заняли бизнесмены, продавшие крупные активы в 2025 году. Лидером стал бывший совладелец «Лукойла» Леонид Федун, владевший 1,45% акций компании напрямую.

На втором месте Леонид Михельсон — совладелец газовой компании «Новатэк» и химического производителя «Сибур Холдинг». На третьем — Вадим Швецов, бывший партнер Алексея Мордашова: его холдинг реализовал 75% контейнерного терминала во Владивостоке, что принесло бизнесмену дивиденды более 20 млрд рублей. Четвертую строчку занял Владислав Тимохин, основатель сети «Семейный доктор», продавший свою долю холдингу «Юнайтед Медикал Груп».

Издание использовало открытые данные о выплатах и долях владения, отмечая, что фактические суммы могут быть выше, поскольку часть доходов недоступна публично.