Переход с ОСНО на УСН при опоздании с уведомлением: позиция налоговой службы

Переход на УСН с 1 января 2027 возможен, тольео если уведомление отправили не позднее 31 декабря 2026-го.

Организация на ОСНО подала уведомление о переходе на УСН с 1 января 2027 года только 20 января, пропустив срок до 31 декабря.

Возможен ли переход с начала года или придется ждать следующего календарного года – спросили налоговую службу.

«Уведомление о переходе на УСН с начала года должно быть подано не позднее 31 декабря года, предшествующего году перехода. Чтобы перейти на УСН необходимо подать уведомление в установленный срок», — пояснили налоговики.

Таким образом, переход на УСН с 1 января 2027 года возможен, если налогоплательщик подаст такое уведомление не позднее 31 декабря 2026 года.