Налог на прибыль для ПИФов затронет только закрытые и интервальные фонды

Минфин предложил облагать пассивные доходы таких фондов для квалифицированных инвесторов по ставке 15%. Уплаченный налог зачтут при налогообложении пайщиков.

Новый налог на прибыль планируют распространить только на закрытые и интервальные ПИФы для квалифицированных инвесторов.

Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на источник, знакомый с проектом поправок в НК. Инициатива вошла в пакет налоговых изменений, внесенный Минфином в правительство вместе с законопроектами о федеральном бюджете на 2027–2029 годы.

Фонды должны будут платить налог по ставке 15% с получаемых пассивных доходов. Вся сумма поступит в федеральный бюджет. Управляющая компания должна будет сообщать владельцу паев или депозитарию размер удержанного налога.

Сейчас ПИФы не платят налог на прибыль: обязательства возникают только при выплате дохода пайщикам. Минфин считает, что такой порядок позволяет надолго откладывать платежи и использовать фонды для налоговой оптимизации.

Президент НАУФОР Алексей Тимофеев предложил вместо повышения нагрузки разработать вместе с ФНС критерии для выявления случаев уклонения от налогов. По его мнению, налоговую нагрузку на инвестиционном рынке следует снижать для стимулирования инвестиций.