Более 80 банков подключились к «Прозрачному блокчейну» Росфинмониторинга

Более 80 российских банков используют «Прозрачный блокчейн» для работы с криптовалютными операциями. Росфинмониторинг планирует продолжить подключение кредитных организаций к сервису.

К системе «Прозрачный блокчейн» уже подключились свыше 80 российских банков. Их количество продолжит расти, сообщил начальник управления оценки рисков Росфинмониторинга Евгений Шевляков на XXIII Международном банковском форуме.

Перед подключением банков Росфинмониторинг вместе с ЦБ тестировал работу сервиса с кредитными организациями. Пилотный проект продолжается уже пять лет.

«Сейчас к "Прозрачному блокчейну" уже подключено более 80 банков, эта экспансия будет продолжаться», — сказал Шевляков.

Сервис позволяет анализировать операции с криптовалютой и отслеживать связи между транзакциями. В начале августа «Прозрачный блокчейн» помог установить связь между фигурантами уголовного дела о мошенничестве с иностранной криптобиржей.

Тогда Росфинмониторинг сообщил, что необходимые сведения удалось получить в результате анализа криптовалютных операций с помощью специального программного обеспечения.