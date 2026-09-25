ЦБ предложил не повышать НДФЛ для открытых рыночных ПИФов

ЦБ считает важным защитить открытые ПИФы от дополнительного налогообложения, тогда как закрытые фонды, ориентированные на квалифицированных инвесторов и нерыночные активы, могут подпадать под новые требования.

Открытые и максимально рыночные паевые инвестиционные фонды не должны попасть под ужесточение налогообложения, заявил первый зампред ЦБ Владимир Чистюхин. Минфин предлагает облагать пассивные доходы физлиц, включая доходы от ПИФов, НДФЛ по ставкам от 13 до 22% в зависимости от суммы дохода.

Цель изменений — исключить использование ПИФов для ухода от налогов и одновременно сохранить действующие модели коллективных инвестиций.

«Наша главная задача на сегодняшний день — чтобы функционирование тех паевых инвестиционных фондов, которые являются открытыми, максимально рыночными, по которым нет базовых сомнений относительно использования их в качестве структуры для избежания налогообложения, чтобы они не попали под ужесточение», — сказал Чистюхин.

Открытые и биржевые ПИФы доступны широкому кругу инвесторов, включая неквалифицированных, и вкладывают средства в ценные бумаги и драгоценные металлы. Закрытые ПИФы предназначены для квалифицированных инвесторов и могут инвестировать напрямую в бизнес, недвижимость и другие нерыночные активы. Средний размер вложений в ЗПИФ существенно выше, чем в ОПИФ и БПИФ.