Появился сервис полной онлайн‑покупки валюты с оплатой через СБП и резервом наличных в офисе

Новый сервис Банки.ру позволяет заранее забронировать нужную сумму валюты и оплатить ее онлайн. При выдаче банк пересчитывает стоимость по актуальному курсу, возвращая разницу или предлагая доплату.

Банки.ру представил новый сервис, который позволяет покупать иностранную валюту полностью онлайн — от выбора предложения до оплаты. Пользователь выбирает курс в разделе «Курсы валют», указывает удобное отделение, проходит идентификацию, подписывает документы в электронном виде и оплачивает операцию через СБП. После этого банк резервирует необходимый объем наличных в выбранном офисе.

При получении валюты стоимость пересчитывается по курсу на момент сделки в отделении: если итоговая сумма ниже оплаченной, клиенту возвращают разницу, если выше — требуется доплата. Первые результаты показывают высокий спрос на крупные операции: средний чек составил 200 тыс. рублей, максимальная покупка — 1 млн рублей.

Первым партнером сервиса стал Камкомбанк. Его предложения уже доступны на Банки.ру, а пользователи могут приобрести любую валюту, которая есть в конкретном отделении. Разработчики называют решение уникальным для рынка: это первый кросс‑банковский сценарий, который объединяет онлайн‑оплату и выдачу наличных в офисе.

«Мы стремимся задавать высокий стандарт в сфере обмена валюты: предлагать клиентам наиболее выгодные курсы и постоянно совершенствовать сервис, делая валютные операции проще и удобнее. Новый формат онлайн-покупки валюты – еще один шаг в этом направлении», — сказала вице-президент Камкомбанка Татьяна Галимарданова.

Директор направления Валюты Банки.ру Ирина Полищук подчеркнула, что пользователям больше не нужно уточнять наличие нужной суммы в отделении — валюту можно забронировать и оплатить заранее.