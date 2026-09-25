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Маркетплейсы
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ПВЗ можно открыть прямо в кофейне или магазине — Wildberries расширила правила

Маркетплейс разрешил запускать ПВЗ на упрощенных условиях в крупных городах. Для старта достаточно стола, примерочной, смартфона и камеры, а разместить пункт можно прямо внутри кофейни, химчистки или магазина.

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Wildberries расширила партнерскую программу по открытию пунктов выдачи заказов на упрощенных условиях. Если раньше такой формат был доступен только в населенных пунктах до 5 тысяч жителей, теперь открыть ПВЗ можно и в крупных городах — от 300 тысяч человек.

Для запуска ПВЗ требуется минимальный набор оборудования: один стол для выдачи заказов, одна примерочная со шторой, смартфон или ноутбук для работы и камера видеонаблюдения (или две, если склад вынесен в отдельное помещение). Компания бесплатно предоставляет панель‑кронштейн, вывеску и информационный плакат. Об этом сказано в телеграм-канале маркетплейса.

Главное преимущество нового формата — отсутствие необходимости арендовать отдельное помещение. ПВЗ можно разместить внутри кофейни, химчистки или магазина при соблюдении брендбука упрощенного формата. При этом правила не распространяются на открытие пунктов в частных домах.

Инициатива направлена на расширение сети ПВЗ и снижение порога входа для предпринимателей, которые хотят запустить сервис на базе уже существующего бизнеса.

Автор
Точка Банк
ЭДО

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