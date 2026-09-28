💲 Курс доллара на 28 сентября 2026 года превысил 84 рубля

На 28 сентября официальный курс доллара составил 84,34 рубля, евро — 95,87 рубля, юаня — 12,54 рубля. Текущие значения могут оказаться не пределом, поскольку рубль сохраняет тенденцию к ослаблению.

Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 28 сентября 2026 года. Доллар США стоит 84,3 рубля, евро — 95,9 рубля, а китайский юань — 12,5 рубля.

Таблица курсов доллара, юаня и евро к рублю на сегодня, 28 сентября 2026 года:

Валюта Стоимость Доллар США 84,3414 рубля Евро 95,8709 рубля Юань 12,5355 рубля

Динамика курса доллара США по данным на 28 сентября 2026 года. Источник: ЦБ.

Финансовый аналитик, кандидат экономических наук Михаил Беляев отметил, что для бизнеса важен не среднегодовой курс, а текущие котировки, по которым проводятся расчеты и заключаются сделки.

По словам эксперта, средний курс доллара по итогам 2026 года может составить около 79,5 рубля. Однако этот показатель носит скорее статистический характер, тогда как экономическая активность ориентируется на фактический курс валюты в конкретный момент времени.