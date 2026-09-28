ФАС хочет ввести долгосрочное тарифное регулирование в сфере ЖКХ

Новый законопроект ФАС закрепляет единые принципы тарифного регулирования, определяет перечень сфер, где государство сможет устанавливать цены, и предлагает долгосрочный период регулирования — не менее пяти лет.

ФАС подготовила законопроект с едиными правилами государственного регулирования цен и тарифов на услуги ЖКХ. В регулируемых сферах цены предлагают устанавливать на срок не менее пяти лет.

Законопроект определяет исчерпывающий перечень сфер, в которых государство сможет регулировать цены. Он также разграничивает полномочия федеральных и региональных властей и устанавливает единую процедуру рассмотрения нарушений тарифного законодательства. На конкурентные рынки государственное регулирование распространять не планируют.

«Применение метода эталонных расходов в сочетании с долгосрочным характером тарифного регулирования поспособствует привлечению инвестиций в регулируемые сферы. Это обеспечит прозрачность формирования тарифов для потребителей», — сказали в пресс-службе ФАС.

Отраслевые особенности сохранятся: тарифы на электроэнергию и вывоз мусора продолжат рассчитывать по специальным правилам. Едиными станут базовые принципы, цели и процедуры регулирования.