МВД разъяснило, что делать при получении СМС о входе на Госуслуги

Если восстановить доступ самостоятельно не удается, учетную запись нужно заблокировать через МФЦ или банк.

При неожиданном СМС о входе в банковское приложение или на «Госуслуги» нужно сразу попытаться войти в учетную запись и сменить пароль, сообщили в пресс-центре МВД России.

«В случае получения СМС-сообщений о входе в учетную запись указанных ресурсов в момент, когда вы не планировали осуществление входа, необходимо незамедлительно осуществить попытку самостоятельного доступа к учетной записи и сменить пароль», — уточнили в ведомстве.

Если войти в аккаунт невозможно, МВД рекомендует незамедлительно обратиться в соответствующий банк или МФЦ. Учетную запись следует заблокировать, а затем восстановить доступ к ней.