МВД разъяснило, что делать при получении СМС о входе на Госуслуги
Если восстановить доступ самостоятельно не удается, учетную запись нужно заблокировать через МФЦ или банк.
При неожиданном СМС о входе в банковское приложение или на «Госуслуги» нужно сразу попытаться войти в учетную запись и сменить пароль, сообщили в пресс-центре МВД России.
«В случае получения СМС-сообщений о входе в учетную запись указанных ресурсов в момент, когда вы не планировали осуществление входа, необходимо незамедлительно осуществить попытку самостоятельного доступа к учетной записи и сменить пароль», — уточнили в ведомстве.
Если войти в аккаунт невозможно, МВД рекомендует незамедлительно обратиться в соответствующий банк или МФЦ. Учетную запись следует заблокировать, а затем восстановить доступ к ней.
Интересный материал, особенно с точки зрения практики реабилитации бизнеса. Но, на мой взгляд, здесь возникает более фундаментальный правовой вопрос.
Если присвоение «желтого» уровня риска фактически способно существенно осложнить хозяйственную деятельность компании, при этом сама компания не знает ни конкретных причин изменения рейтинга, ни веса отдельных критериев, ни логики их совокупной оценки
Особенно интересно это применительно к судебному контролю. Что именно в случае спора должен доказать Банк России: только то, что использованные им критерии в принципе предусмотрены нормативным регулированием, или также то, какие конкретно сведения о
И второй вопрос: насколько полноценной может быть судебная проверка решения, основанного на алгоритмической модели, если ее существенная часть — веса признаков и механизм формирования итоговой оценки — остается закрытой?
На мой взгляд, именно здесь проходит интересная граница между допустимым использованием риск-ориентированного алгоритма и необходимостью обеспечить проверяемость индивидуального решения, которое влечет реальные последствия для бизнеса.
Было бы особенно интересно увидеть судебную практику, где заявитель ставил вопрос не о законности самих критериев ЗСК, а именно о проверке причин, по которым конкретная компания получила «желтый» рейтинг.