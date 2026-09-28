На Алтае запустили ИИ-комплекс для поиска должников на дорогах

Система сверяет автомобильные номера с базами ФССП и ГИБДД. В 2026-2027 годах технологию могут применять и в других регионах.

Программно-аппаратный комплекс «Гарпун» начал выявлять должников в транспортном потоке на Алтае. Искусственный интеллект распознает номера автомобилей и автоматически проверяет их по базам ФССП и ГИБДД.

«Комплекс позволяет автоматически сверять номера автомобилей с базами данных ФССП и ГИБДД и за доли секунд выявлять нарушителей, в том числе неплательщиков алиментов, штрафов ГИБДД, имеющих задолженности по ЖКХ», — рассказали в компании-разработчике Netvision.

При обнаружении нарушителя система подает сигнал ответственному сотруднику. Он может провести задержание и взыскать долг.

«Гарпун» полностью разработан в России и рассчитан на работу при температуре от минус 30 до плюс 60 градусов, а также во время дождя и снега. Платформа Netvision включена в Единый реестр российского ПО.