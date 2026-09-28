Письмо Минфина: будет ли НДС при осмотре иностранной фирмой оборудования за границей

Российская организация не удерживает НДС с фотоосмотра оборудования за границей. Местом реализации таких услуг Россия не признается.

Услуги иностранной фирмы по осмотру оборудования за рубежом методом фотофиксации не облагаются НДС в России, разъяснил Минфин в письме от 21.07.2026 № 03-07-08/62622. Речь идет о предварительной оценке состояния объектов без инструментальных и лабораторных методов.

Место реализации услуг, непосредственно связанных с движимым имуществом за границей, территорией России не признается. К таким услугам относятся, в частности, монтаж, сборка, переработка, обработка, ремонт и техническое обслуживание.

Фотоосмотр оборудования не относится к услугам, непосредственно связанным с движимым имуществом. Он также не указан в подпунктах 1–4.1 и 4.4 пункта 1 статьи 148 НК.

Поэтому место реализации определяют по месту деятельности исполнителя. Если услуги оказывает иностранная фирма, объекта обложения НДС в России не возникает.