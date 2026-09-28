Запрещает ли закон против коррупции повышать зарплату сотрудникам: ответ Роструда

Закон о противодействии коррупции не запрещает повышать зарплату при увеличении объема работ.

Онлайнинспекцию спросили – действительно ли работодатель согласно ФЗ №273-ФЗ о противодействии коррупции не имеет право повышать зарплату сотруднику при расширении объема выполняемой работы.

Какими законами и нормативными актами ограничен максимально возможный размер заработной платы, уточняет пользователь.

«Нет, ФЗ №273-ФЗ о противодействии коррупции не устанавливает таких ограничений. Указанный закон устанавливает антикоррупционные меры для государственных и муниципальных служащих, а также для отдельных категорий работников иных организаций. Среди ограничений и запретов — предоставление сведений о доходах, запрет на получение подарков и вознаграждений в связи с должностными обязанностями и т. д.», — пояснило ведомство.

В ТК не установлен ни минимальный, ни максимальный размер доплаты работникам при временном расширении зон обслуживания, увеличении объема работ, исполнении обязанностей временно отсутствующего работника. То же самое касается и размера заработной платы в принципе, добавил Роструд.

Системы оплаты труда, включая размеры тарифных ставок, окладов, доплат и надбавок компенсационного и стимулирующего характера и системы премирования, устанавливаются коллективными договорами, соглашениями, ЛНА в соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права (ч. 2 ст. 135 ТК).

Согласно ст. 151 ТК, при совмещении, расширении зон обслуживания, увеличении объема работы или исполнении обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от работы работнику производится доплата. Размер доплаты устанавливается по соглашению сторон трудового договора с учетом содержания и объема дополнительной работы (статья 60.2 ТК).