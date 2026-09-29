Как налоговая пресекает фиктивные вычеты за лечение

ФНС выявила десятки случаев подделки документов для получения вычета за дорогостоящее лечение: материалы по большинству эпизодов уже переданы в МВД, возбуждены уголовные дела.

УФНС по Амурской области установило, что с 2016 года одна из стоматологических клиник региона в сговоре с налогоплательщиками оформляла фиктивные справки об оплате медуслуг с кодом «2» (дорогостоящее лечение), хотя фактически услуги не оказывались. Суммы «расходов» совпадали с доходами граждан у работодателя, что позволяло заявлять максимальный возврат.

При проверке налоговый орган истребовал договоры, платежные документы, акты, планы лечения и данные о конкретных услугах. Выяснилось, что указанные в справках суммы превышали дневную выручку клиники в девять раз, а акты выполненных работ оформлялись на выходные, когда медорганизация не работала. Об этом сказано на сайте налоговой.

Всего нашли 37 деклараций с признаками нарушений. По 28 налогоплательщикам материалы направлены в УМВД для возбуждения дел по статье 159 УК, уже открыты три дела на сумму 2,6 млн рублей.

ФНС напоминает: вычет предоставляется только за реально оказанные услуги, подтвержденные договором, справкой, чеками и планом лечения. Справка с кодом «2» не гарантирует полный возврат — налоговая проверяет обоснованность расходов. Подделка документов или сговор ведут к уголовной ответственности и возврату незаконно полученного налога.

Получить вычет можно законно — через декларацию 3‑НДФЛ в личном кабинете или в упрощенном порядке, когда медорганизация сама направляет данные в налоговый орган.