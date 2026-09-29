Назвали профессии, которым чаще одобряли микрозаймы в 52,8% случаев

Средний уровень одобрения заявок в МФО за первые три квартала 2026 года составил 46,8%. Это на 4,8 п. п. меньше, чем годом ранее.

Специалисты сферы финансов и страхования чаще других получали одобрение микрозаймов, следует из исследования онлайн-платформы Webbankir. Положительное решение приняли по 52,8% их заявок, а средняя сумма займа достигла 15 204 рублей — это максимальный показатель среди исследованных профессий.

На втором месте по доле одобрений оказались работники фармацевтики и химической отрасли — 52,5%. Далее идут сотрудники IT и силовых структур — по 51,8%, туризма — 50,9%, а также юристы — 50,4%. На эти категории пришлось 13,5% всех выдач МФО.

Юристы и нотариусы в среднем занимали 13 693 рубля, работники образования — 13 689 рублей. Средняя сумма также превышала 13 тыс. рублей у сотрудников федерального и муниципального управления и здравоохранения — по 13 276 рублей, IT — 13 145 рублей и силовых структур — 13 039 рублей.

Самая низкая доля одобрений зафиксирована в сельском хозяйстве — 40%, а также в легкой и пищевой промышленности — 43,7%. Средние суммы займов в этих отраслях составили 10 557 и 10 724 рубля соответственно. Исследование основано на анализе более 1,5 млн займов, выданных за первые девять месяцев 2026 года.