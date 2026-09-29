ИП в сфере кинопроизводства могут освободить от НДС

Льготу предлагают предоставить предпринимателям, у которых производство кинопродукции указано в ЕГРИП как основной вид деятельности.

ИП в сфере кинематографии предлагается освободить от НДС. Это предусматривает законопроект с поправками в ст. 149 НК. Сейчас льгота распространяется только на организации в этой сфере.

ИП — сценаристы, режиссеры, операторы, актеры, звукорежиссеры, художники по костюмам и другие специалисты — применять такое освобождение не могут. Ранее многие из них работали на УСН и не платили НДС, однако с 2025 года плательщики на УСН обязаны платить этот налог при превышении установленного НК лимита доходов, говорится в пояснительной записке.

Льготу планируют распространить на производство кинопродукции, выполнение работ и оказание услуг для ее создания. В перечень также войдет создание результатов интеллектуальной деятельности для использования в составе кинопродукции, если ИП выступает автором такого результата. Основной вид деятельности предпринимателя должен быть соответствующим образом указан в ЕГРИП.

Если закон примут, он вступит в силу через месяц со дня его официального опубликования, но не ранее 1-го числа очередного налогового периода по НДС.