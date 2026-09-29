Что делать, если в двух учетных программах не совпадают суммы начисленной зарплаты — ответ эксперта

Как зафиксировать правила округления зарплаты в учетной политике, чтобы программы не выдавали расхождения.

Бухгалтер рассчитывает зарплаты в двух разных программах. Иногда при наличии отпуска, переработках суммы в начисленных зарплатах не совпадают, так как программы по-разному округляют стоимость часа: в одной до двух знаков после запятой, в другой до восьми.

О правилах округлений рассказали в сервисе «Клерк.Консультации».

Екатерина Кардашова «Законодательных требований к округлению в данном случае нет.»

Чтобы не было расхождений, можно установить единый алгоритм округления в учетной политике: сколько знаков остается для часовой ставки, как округляются промежуточные расчеты и каким способом (математическое округление, в пользу работника).

Затем в софте устанавливают единые настройки точности расчета и правила округления.

ИИ «Клерка» рекомендует закрепить правило «в пользу работника» при округлении сумм начислений и периодически сверять суммарные расхождения между системами, при необходимости корректировать базу данных и настройки, чтобы расхождения были нулевые или незначительные.

На вопрос ответила и проверила ответ ИИ эксперт консультаций «Клерка» Екатерина Кардашова.