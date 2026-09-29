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Зарплата
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Что делать, если в двух учетных программах не совпадают суммы начисленной зарплаты — ответ эксперта

Как зафиксировать правила округления зарплаты в учетной политике, чтобы программы не выдавали расхождения.

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Бухгалтер рассчитывает зарплаты в двух разных программах. Иногда при наличии отпуска, переработках суммы в начисленных зарплатах не совпадают, так как программы по-разному округляют стоимость часа: в одной до двух знаков после запятой, в другой до восьми.

О правилах округлений рассказали в сервисе «Клерк.Консультации».

Екатерина Кардашова Эксперт

«Законодательных требований к округлению в данном случае нет.»

Чтобы не было расхождений, можно установить единый алгоритм округления в учетной политике: сколько знаков остается для часовой ставки, как округляются промежуточные расчеты и каким способом (математическое округление, в пользу работника).

Затем в софте устанавливают единые настройки точности расчета и правила округления.

ИИ «Клерка» рекомендует закрепить правило «в пользу работника» при округлении сумм начислений и периодически сверять суммарные расхождения между системами, при необходимости корректировать базу данных и настройки, чтобы расхождения были нулевые или незначительные.

На вопрос ответила и проверила ответ ИИ эксперт консультаций «Клерка» Екатерина Кардашова.

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Автор
Точка Банк
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Комментарии
6
  • Arhimed0
    Главный бухгалтер

    когда работал в коллективе очень часто замечал ситуацию.

    считает-считает что-то там на своём калькуляторе. Раз-два-три.... А потом обращается к своей соседке:

    - Вот дибильный калькулятор! Марин, дай на твоём посчитаю! ))))))

  • B
    bogdanovv

    простите, а зачем вести две программы для одной цели?

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