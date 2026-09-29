Что делать, если в двух учетных программах не совпадают суммы начисленной зарплаты — ответ эксперта

Бухгалтер рассчитывает зарплаты в двух разных программах. Иногда при наличии отпуска, переработках суммы в начисленных зарплатах не совпадают, так как программы по-разному округляют стоимость часа: в одной до двух знаков после запятой, в другой до восьми.
О правилах округлений рассказали в сервисе «Клерк.Консультации».
«Законодательных требований к округлению в данном случае нет.»
Чтобы не было расхождений, можно установить единый алгоритм округления в учетной политике: сколько знаков остается для часовой ставки, как округляются промежуточные расчеты и каким способом (математическое округление, в пользу работника).
Затем в софте устанавливают единые настройки точности расчета и правила округления.
ИИ «Клерка» рекомендует закрепить правило «в пользу работника» при округлении сумм начислений и периодически сверять суммарные расхождения между системами, при необходимости корректировать базу данных и настройки, чтобы расхождения были нулевые или незначительные.
На вопрос ответила и проверила ответ ИИ эксперт консультаций «Клерка» Екатерина Кардашова.
Еще больше решенных вопросов бухгалтеров — более 30 тыс. ответов на разные темы — вы можете найти в базе консультаций «Клерка». Читать тут.
Если вы не нашли нужного ответа в базе консультаций, задайте свой вопрос эксперту напрямую!
Наши специалисты отвечают на вопросы из разных отраслей даже по узким направлениям — всегда найдется специалист, который поможет вам в вашей сфере. Среднее время ответа — 3,5 часа.
когда работал в коллективе очень часто замечал ситуацию.
считает-считает что-то там на своём калькуляторе. Раз-два-три.... А потом обращается к своей соседке:
- Вот дибильный калькулятор! Марин, дай на твоём посчитаю! ))))))
простите, а зачем вести две программы для одной цели?