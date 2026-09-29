Эксперт объяснил, как е‑актирование сократит задержки оплаты и почему эффект не будет одинаковым для всех

Электронное актирование может сократить задержки оплаты, но не устранит их полностью, поскольку платежи часто «зависают» на этапе приемки, и е‑формат лишь делает этот процесс прозрачнее.

Электронное актирование способно сократить задержки оплаты, но не устранит их полностью, рассказал «Клерку» советник Ассоциации корпоративных казначеев Алексей Вересов. По его словам, сегодня платежи часто «зависают» уже на этапе приемки: пока акт не подписан, семидневный срок оплаты не начинается. Переход на е‑формат делает процесс прозрачным.

Алексей Вересов «Электронное актирование делает этот процесс более прозрачным: видно, когда документы поступили и сколько времени заняла приемка. Поэтому просто «держать» акт станет сложнее. Но если у заказчика нет денег или он систематически нарушает сроки, электронный документ ничего не изменит. Это уже вопрос платежной дисциплины и контроля»

Также он добавил, что 20 рабочих дней для подтверждения приемки достаточно для стандартных поставок и услуг, хотя для малого бизнеса это почти месяц замороженных средств. Для сложных работ с испытаниями и экспертизой могут потребоваться отдельные правила, но увеличивать общий срок неправильно — иначе приемка снова станет способом финансирования заказчика за счет поставщика.

Семидневный срок оплаты после приемки эксперт называет реалистичным: требование уже действует, и корректно оформленные документы позволяют уложиться в этот период.

«Для МСП критична именно предсказуемость: если поставщик понимает, когда завершится приемка и когда поступят деньги, он может нормально управлять ликвидностью и реже закрывать кассовые разрывы кредитами. При нынешней стоимости заемных денег это особенно важно», — сказал эксперт.

Оценку о возможном сокращении дебиторки на 20-30 дней Вересов считает правдоподобной для отдельных компаний, особенно если задержки возникают между фактическим исполнением контракта и подписанием акта. Но он подчеркивает, что такой эффект нельзя считать гарантированным для всего рынка.

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