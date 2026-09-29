МВД подготовило новый перечень профессий иностранцев для работы вне квот

В список вошли шесть должностей без привязки к деятельности работодателя и 180 профессий для 11 видов деятельности. Новые правила связаны с передачей полномочий от Минтруда к МВД.

МВД определилось с новым списком профессий иностранных специалистов, которым разрешения на работу будут выдавать вне квот. Проект приказа опубликован на Едином портале проектов нормативных правовых актов.

Первый раздел перечня включает должности, для которых вид деятельности работодателя не имеет значения. В него вошли генеральный директор предприятия, кроме субъектов малого предпринимательства, инженер-программист, начальник предприятия, программист, техник по наладке и испытаниям и управляющий предприятия.

Во второй раздел включены 180 профессий, специальностей и должностей для 11 видов деятельности. В этом случае возможность работать вне квот будет зависеть от основного вида деятельности работодателя.

С 23 января 2027 года полномочия по утверждению таких перечней перейдут от Минтруда к МВД. Изменения внесены в законы от 25.07.2002 № 115-ФЗ и от 15.08.1996 № 114-ФЗ. Сейчас действует перечень, утвержденный приказом Минтруда от 15.05.2023 № 459н.