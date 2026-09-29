Доллар и юань растут: рубль теряет поддержку налогового периода 29 сентября 2026

Рубль развернулся вниз: доллар и евро растут, а эксперт предупреждает — ослабление рубля может усилиться по мере завершения налогового периода.

Рубль начал неделю с умеренного ослабления: доллар поднялся выше 84,4 рублей, евро — к 96,25 руб., а юань укрепился до 12,56. Движение отражает разворот после недавнего укрепления рубля — инвалюты корректируются вверх на фоне снижения поддержки от налогового периода.

Таблица курсов доллара, юаня и евро к рублю на сегодня, 29 сентября 2026 года:

Валюта Стоимость Доллар США 84,4075 рубля Евро 96,2499 рубля Юань 12,5629 рубля

Динамика курса доллара США по данным на 29 сентября 2026 года. Источник: ЦБ.

Для сравнения 28 сентября 2026 года доллар стоил 84,3 рубля, евро — 95,9, а юань — 12,5.

Финансовый аналитик «Альфа‑Форекса» Гузель Проценко рассказала, что курс юаня на Мосбирже начал расти после двух сессий снижения и движется в район 12,6 рублей. По ее словам, по мере завершения налогового периода поддержка рубля от продаж валютной выручки ослабевает, и уже с середины недели позиции российской валюты могут ухудшиться.