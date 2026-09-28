В СПС Клерка появилась судебная практика: 2 825 актов Верховного Суда, арбитражных и других судов — полный текст, итог дела словами суда и путь по всем инстанциям. Связана с Правовой базой: 26 981 ссылка из решений ведёт в действующие редакции законов. До 1 ноября — бесплатно

Клерк добавил в свою справочно-правовую систему СПС Клерка судебную базу. Теперь СПС состоит из двух частей: Правовой базы — законы с редакциями на любую дату, и Судебной базы — решения Верховного Суда, арбитражных судов и судов общей юрисдикции.

В судебной базе 2 825 актов: 1 181 — Верховный Суд, 710 — арбитражные суды, 428 — районные, 262 — мировые судьи, 183 — кассационные суды общей юрисдикции. У каждого акта — полный текст, итог дела цитатой из резолютивной части и путь дела по всем инстанциям с датами и результатами.

Базы связаны между собой: номер статьи в тексте решения открывает её действующую редакцию, а на странице статьи видно, сколько актов на неё ссылаются и чем заканчивались споры. Таких ссылок — 26 981, они ведут на 2 392 статьи из 19 кодексов и законов. В Правовой базе 3 804 документа и 4 230 редакций, из них 271 вступит в силу позже.