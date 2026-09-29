Налоговики рассказали, как избегать схем с подменой трудовых отношений при сотрудничестве с самозанятыми

Налоговая предупреждает, что оформлять самозанятыми действующих сотрудников и тех, кто уволился менее двух лет назад нельзя, иначе возрастает риск признания отношений трудовыми.

В ФНС напомнили, что популярность налога на профессиональный доход не освобождает бизнес от соблюдения законодательства. Компании должны избегать схем, которые могут имитировать трудовые отношения.

В первую очередь необходимо проверить прямые ограничения: нельзя оформлять в качестве самозанятых действующих сотрудников и тех, кто уволился менее двух лет назад. Исключение — аренда имущества у бывшего работника, но она должна быть экономически обоснованной и не заменять зарплату. Самозанятый обязан выполнять работу лично, без привлечения третьих лиц.

«Сотрудничество с самозанятым оформляется гражданско‑правовым договором (ГПХ), в котором должны быть четко прописаны предмет договора (конкретные работы/услуги); сроки выполнения; стоимость и порядок оплаты. Если самозанятый фактически встроен в ежедневные процессы и работает почти как штатный сотрудник, это повышает риск переквалификации в трудовые отношения. Безопаснее привлекать исполнителей под отдельные проекты с четким результатом», — сказано на сайте ФНС.

Налоговая служба открыто публикует критерии риска подмены трудовых отношений:

длительное и непрерывное сотрудничество;

регулярные фиксированные выплаты;

отсутствие у самозанятого других доходов;

указание трудовой функции вместо результата;

контроль и подчинение;

обеспечение условий труда;

групповые переходы бывших сотрудников;

массовая постановка на учет с одного устройства или ip‑адреса.

Один признак сам по себе — еще не нарушение, но совокупность нескольких существенно повышает риск.

Последствия переквалификации — доначисление НДФЛ и страховых взносов за весь период, пени, штрафы и административная ответственность по ст. 5.27 КоАП. Налоговики рекомендуют бизнесу самостоятельно проверить свои договоры по перечисленным критериям и при необходимости скорректировать условия, чтобы безопасно использовать режим НПД и избежать претензий.