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Самозанятость (НПД)
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Налоговики рассказали, как избегать схем с подменой трудовых отношений при сотрудничестве с самозанятыми

Налоговая предупреждает, что оформлять самозанятыми действующих сотрудников и тех, кто уволился менее двух лет назад нельзя, иначе возрастает риск признания отношений трудовыми.

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В ФНС напомнили, что популярность налога на профессиональный доход не освобождает бизнес от соблюдения законодательства. Компании должны избегать схем, которые могут имитировать трудовые отношения.

В первую очередь необходимо проверить прямые ограничения: нельзя оформлять в качестве самозанятых действующих сотрудников и тех, кто уволился менее двух лет назад. Исключение — аренда имущества у бывшего работника, но она должна быть экономически обоснованной и не заменять зарплату. Самозанятый обязан выполнять работу лично, без привлечения третьих лиц.

«Сотрудничество с самозанятым оформляется гражданско‑правовым договором (ГПХ), в котором должны быть четко прописаны предмет договора (конкретные работы/услуги); сроки выполнения; стоимость и порядок оплаты. Если самозанятый фактически встроен в ежедневные процессы и работает почти как штатный сотрудник, это повышает риск переквалификации в трудовые отношения. Безопаснее привлекать исполнителей под отдельные проекты с четким результатом», — сказано на сайте ФНС.

Налоговая служба открыто публикует критерии риска подмены трудовых отношений:

  • длительное и непрерывное сотрудничество;

  • регулярные фиксированные выплаты;

  • отсутствие у самозанятого других доходов;

  • указание трудовой функции вместо результата;

  • контроль и подчинение;

  • обеспечение условий труда;

  • групповые переходы бывших сотрудников;

  • массовая постановка на учет с одного устройства или ip‑адреса.

Один признак сам по себе — еще не нарушение, но совокупность нескольких существенно повышает риск.

Последствия переквалификации — доначисление НДФЛ и страховых взносов за весь период, пени, штрафы и административная ответственность по ст. 5.27 КоАП. Налоговики рекомендуют бизнесу самостоятельно проверить свои договоры по перечисленным критериям и при необходимости скорректировать условия, чтобы безопасно использовать режим НПД и избежать претензий.

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