Налоговики рассказали, как избегать схем с подменой трудовых отношений при сотрудничестве с самозанятыми
Налоговая предупреждает, что оформлять самозанятыми действующих сотрудников и тех, кто уволился менее двух лет назад нельзя, иначе возрастает риск признания отношений трудовыми.
В ФНС напомнили, что популярность налога на профессиональный доход не освобождает бизнес от соблюдения законодательства. Компании должны избегать схем, которые могут имитировать трудовые отношения.
В первую очередь необходимо проверить прямые ограничения: нельзя оформлять в качестве самозанятых действующих сотрудников и тех, кто уволился менее двух лет назад. Исключение — аренда имущества у бывшего работника, но она должна быть экономически обоснованной и не заменять зарплату. Самозанятый обязан выполнять работу лично, без привлечения третьих лиц.
«Сотрудничество с самозанятым оформляется гражданско‑правовым договором (ГПХ), в котором должны быть четко прописаны предмет договора (конкретные работы/услуги); сроки выполнения; стоимость и порядок оплаты. Если самозанятый фактически встроен в ежедневные процессы и работает почти как штатный сотрудник, это повышает риск переквалификации в трудовые отношения. Безопаснее привлекать исполнителей под отдельные проекты с четким результатом», — сказано на сайте ФНС.
Налоговая служба открыто публикует критерии риска подмены трудовых отношений:
длительное и непрерывное сотрудничество;
регулярные фиксированные выплаты;
отсутствие у самозанятого других доходов;
указание трудовой функции вместо результата;
контроль и подчинение;
обеспечение условий труда;
групповые переходы бывших сотрудников;
массовая постановка на учет с одного устройства или ip‑адреса.
Один признак сам по себе — еще не нарушение, но совокупность нескольких существенно повышает риск.
Последствия переквалификации — доначисление НДФЛ и страховых взносов за весь период, пени, штрафы и административная ответственность по ст. 5.27 КоАП. Налоговики рекомендуют бизнесу самостоятельно проверить свои договоры по перечисленным критериям и при необходимости скорректировать условия, чтобы безопасно использовать режим НПД и избежать претензий.
🔥 БУХ.СОВЕТ 2027
XII Всероссийская бухгалтерская онлайн-конференция
Не пропустите главное событие декабря для бухгалтеров — 10–11 декабря 2026 года.
За два дня разберём все важные изменения 2027 года в учёте, налогах и работе бухгалтера. Вместо того, чтобы тратить недели на поиск информации о новых правилах — просто регистрируйтесь на бесплатный эфир.
Практикующие эксперты расскажут о реальных спорах, проверках и сложных вопросах учёта. Вы сможете задать им вопросы прямо во время эфира.