ЦБ готовит новые проверки наличных: одной расписки «задним числом» для банка теперь не хватит

Юрист рассказал, как подтвердить банку происхождение наличных от продажи имущества и дарения.

ЦБ готовит для банков новые предложения по ужесточению проверок источника наличных у клиентов. Их текст и критерии еще не опубликованы.

Рассчитывать, что операции до определенной суммы банк не проверит, нельзя. 5 млн рублей связаны с конкретными признаками риска и не означают, что каждое внесение меньшей суммы безопасно, а каждое большее автоматически блокируется, пояснил «Клерку» юрист, партнер адвокатского бюро «Этлегис» Константин Лучников.

Банк оценивает операцию в контексте профиля клиента: известные ему доходы, частоту и способ внесения наличных, дальнейшее движение денег, документы и объяснение экономического смысла.

Эксперт разъяснил, как подтвердить происхождение наличных:

для денег от продажи автомобиля пригодятся договор и подтверждение расчета;

от продажи недвижимости – договор и документы о получении суммы;

при дарении – документы, позволяющие установить дарителя и передачу денег.

Если наличные копились годами, полезно собрать старые выписки о снятии, справки о доходах, декларации и документы о продаже имущества. Одна расписка, составленная задним числом, не заменит историю происхождения средств.