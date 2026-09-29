Консультант + мобилка
Купить подписку
Бесплатный вебинар: Особенности учета в строительстве и учет в 1С-2026 💼
Наличные деньги
Читать 1 мин
Эксклюзив

ЦБ готовит новые проверки наличных: одной расписки «задним числом» для банка теперь не хватит

Юрист рассказал, как подтвердить банку происхождение наличных от продажи имущества и дарения.

6 открытий

ЦБ готовит для банков новые предложения по ужесточению проверок источника наличных у клиентов. Их текст и критерии еще не опубликованы.

Рассчитывать, что операции до определенной суммы банк не проверит, нельзя. 5 млн рублей связаны с конкретными признаками риска и не означают, что каждое внесение меньшей суммы безопасно, а каждое большее автоматически блокируется, пояснил «Клерку» юрист, партнер адвокатского бюро «Этлегис» Константин Лучников.

Банк оценивает операцию в контексте профиля клиента: известные ему доходы, частоту и способ внесения наличных, дальнейшее движение денег, документы и объяснение экономического смысла.

Эксперт разъяснил, как подтвердить происхождение наличных:

  • для денег от продажи автомобиля пригодятся договор и подтверждение расчета;

  • от продажи недвижимости – договор и документы о получении суммы;

  • при дарении – документы, позволяющие установить дарителя и передачу денег.

Если наличные копились годами, полезно собрать старые выписки о снятии, справки о доходах, декларации и документы о продаже имущества. Одна расписка, составленная задним числом, не заменит историю происхождения средств.

Автор
Обзоры для бухгалтера

15 лучших онлайн-бухгалтерий для ИП и ООО: рейтинг сервисов 2026 года

Облачная бухгалтерия для ИП и ООО экономит бизнесу время. Сервис сам считает налоги, заполняет декларации и следит за сроками сдачи отчётов. Чтобы помочь предпринимателям быстро подобрать сервис под формат бизнеса, команда Эвотора сравнила функционал, цены и возможности интеграции  лучших бухгалтерий на рынке и составила свой рейтинг.

15 лучших онлайн-бухгалтерий для ИП и ООО: рейтинг сервисов 2026 года
20K
Начать дискуссию
ГлавнаяПодписка