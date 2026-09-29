ЦБ готовит новые проверки наличных: одной расписки «задним числом» для банка теперь не хватит
Юрист рассказал, как подтвердить банку происхождение наличных от продажи имущества и дарения.
ЦБ готовит для банков новые предложения по ужесточению проверок источника наличных у клиентов. Их текст и критерии еще не опубликованы.
Рассчитывать, что операции до определенной суммы банк не проверит, нельзя. 5 млн рублей связаны с конкретными признаками риска и не означают, что каждое внесение меньшей суммы безопасно, а каждое большее автоматически блокируется, пояснил «Клерку» юрист, партнер адвокатского бюро «Этлегис» Константин Лучников.
Банк оценивает операцию в контексте профиля клиента: известные ему доходы, частоту и способ внесения наличных, дальнейшее движение денег, документы и объяснение экономического смысла.
Эксперт разъяснил, как подтвердить происхождение наличных:
для денег от продажи автомобиля пригодятся договор и подтверждение расчета;
от продажи недвижимости – договор и документы о получении суммы;
при дарении – документы, позволяющие установить дарителя и передачу денег.
Если наличные копились годами, полезно собрать старые выписки о снятии, справки о доходах, декларации и документы о продаже имущества. Одна расписка, составленная задним числом, не заменит историю происхождения средств.