Как сдавать 6-НДФЛ и ЕФС-1 по сотрудникам ОП без расчетного счета: разъяснение эксперта

ЕФС-1 сдавать не надо, но придется делить 6-НДФЛ и платить налог в разные ИФНС.

Головная организация ООО находится в Красносельском округе Москвы, там работает директор, а обособленное подразделение – в Пресненском округе Москвы и отдельно открытого расчетного счета не имеет. По адресу обособки находится ресторан, фактически там находятся сотрудники: кассиры, повара, уборщицы. Изначально сотрудников принимали в головную организацию, в ТД указан адрес места работы – адрес обособленного подразделения.

Нужно ли подавать ЕФС-1 по кадровому мероприятию перевод на ОП, что делать с трудовыми договорами и отчетностью – объяснила эксперт в сервисе «Клерк.Консультации».

Подавать ЕФС-1 с мероприятием «ПЕРЕВОД» не нужно.

Перевода не произошло. Сотрудники приняты изначально с указанием адреса ОП в трудовом договоре — они работают там с первого дня. Не было изменения ни трудовой функции, ни структурного подразделения, зафиксированного в ТД. Нет изменения — нет перевода (ч. 1 ст. 72.1 ТК).

Если бы в ТД не был указан адрес ОП, поручение работы в другом подразделении в пределах Москвы считалось бы перемещением (ч. 3 ст. 72.1 ТК) — оно тоже не отражается в ЕФС-1. Но в этом случае адрес ОП уже был в ТД при приеме, поэтому не произошло ни перевода, ни перемещения — ничего не изменилось.

Поскольку у ОП нет расчетного счета и оно самостоятельно не выплачивает зарплату, отдельная регистрация в СФР не требуется. Все сведения по сотрудникам ОП подаются от имени головной организации по месту ее учета в СФР (ст. 24 Федерального закона от 24.07.1998 № 125-ФЗ).

Оксана Мочалкина «Что уже должно быть сделано: при приеме сотрудников — ЕФС-1 с мероприятием «ПРИЕМ» от имени головной организации. В графе 5 указывается должность и (если прописано в ТД) наименование структурного подразделения.»

В трудовых договорах ничего менять не нужно.

Место работы указано верно. Обязательное условие ТД — место работы (ч. 2 ст. 57 ТК). Поскольку ОП находится в той же местности (Москва), закон не требовал обязательно указывать наименование и адрес ОП в ТД, но и не запрещал.

Дополнительные соглашения не нужны. Условия ТД не изменились: та же должность, тот же адрес, тот же работодатель.

Создание ОП для ФНС — это налоговое событие, а не кадровое. Регистрация ОП в налоговой по форме С-09-3-1 не меняет условия трудовых договоров. Сотрудники уже работали по этому адресу, и их ТД уже содержали этот адрес.

Но при такой ситуации придется сдавать два отдельных расчета 6-НДФЛ. Централизованная отчетность (один расчет за всех) доступна, только если головная организация и все ОП находятся в границах одного муниципального образования (п. 2 ст. 230 НК). В Москве муниципальными образованиями считаются внутригородские округа. Красносельский и Пресненский — разные муниципальные образования с разными ОКТМО. Поэтому объединить отчетность нельзя.

Как сдавать:

Расчет № 1 — по головной организации. В ИФНС по месту учета головной организации (Красносельский округ). Включают доходы директора, КПП и ОКТМО — головной организации.

Расчет № 2 — по обособленному подразделению. В ИФНС по месту учета ОП (Пресненский округ). Включают доходы сотрудников ОП: поваров, кассиров, уборщиц. На титульном листе — КПП обособленного подразделения, ОКТМО Пресненского округа.

НДФЛ тоже платится раздельно:

за директора — в ИФНС головной организации;

за сотрудников ОП — в ИФНС по месту учета ОП, с указанием КПП обособленного подразделения в платежном поручении.

Деньги списываются со счета головной организации, но идут в «чужую» ИФНС. Отсутствие расчетного счета у ОП не освобождает от раздельной уплаты (п. 7 ст. 226 НК).

На вопрос ответила эксперт консультаций «Клерка» Оксана Мочалкина.