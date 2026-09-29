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IT-компании
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В России за полгода появилось почти 37 тысяч IT-компаний

Мишустин рассказал о росте числа IT‑компаний — почти 37 тыс. за полгода. В стране действует более 200 технопарков и кластеров для стартапов.

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Почти 37 тыс. новых IT-компаний появились в России в первой половине 2026 года. Об этом рассказал премьер-министр Михаил Мишустин.

«В первой половине текущего года появились почти 37 тыс. новых IT-компаний. Сейчас время возможностей для технологических предпринимателей», — сказал Мишустин.

В России продолжают открывать технопарки и кластеры, где основатели стартапов могут получить необходимую инфраструктуру для работы. Сейчас действует более 200 площадок разного профиля.

В Московском стартап-саммите примут участие представители России, Индии, Китая, Бразилии и других стран. Участники обсудят прикладное применение технологий и внедрение продуктов, которые могут усилить экономики этих государств.

В ближайшие четыре года в России планируется открыть еще 100 технопарков и кластеров.

Автор
КонсультантПлюс
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