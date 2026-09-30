Эксперт: ЭДО уберет потерю бумаг, но не решит окончательно проблему дисциплины заказчиков

Электронные акты сделают путь документа прозрачным и исключат «потерянные письма», однако полностью проблему кассовых разрывов решат только платежная дисциплина и корректные договоры, рассказала Елена Завитаева.

Минфин планирует перевести обмен закрывающими документами в сфере госзакупок у малого и среднего бизнеса в электронный формат. Инициатива способна сократить часть задержек, но не устранит их полностью. Об этом «Клерку» рассказала руководитель компании «Мой главбух» Елена Завитаева.

ЭДО убирает главный «серый» фактор — потерю или затягивание бумажных документов. Цифровой акт делает путь документа прозрачным и исключает ситуации, когда «письмо потерялось в канцелярии». Это ускоряет цикл сделки, но не заменяет наличие средств у заказчика и корректное оформление договоров подрядчиками.

Елена Завитаева «Электронный документооборот (ЭДО) сам по себе не создает деньги на счетах госкомпаний, но он устраняет главный «серый» фактор задержек — физическую потерю или затягивание процесса согласования бумаг. Когда документ цифровой, его путь становится прозрачным и проверяемым. Это исключает аргументы в духе «письмо потерялось в канцелярии». Таким образом, автоматизация ускорит цикл сделки, но окончательно проблему кассовых разрывов решит только дисциплина заказчиков и корректное оформление договорных документов подрядчиками»

Завитаева считает разумным ориентиром срок в 20 рабочих дней для подтверждения приемки, но подчеркивает необходимость автоматического механизма: если заказчик не подтвердил документ вовремя, он должен считаться принятым по умолчанию. Для сложных контрактов с многоэтапными проверками такой срок может оказаться недостаточным.

Семидневный срок оплаты, по словам эксперта, формально действует уже сейчас. Электронный акт ускоряет передачу документа в бухгалтерию, но не влияет на внутренние согласования и наличие бюджетного финансирования. Для дисциплинированных заказчиков 7 дней выполнимы и сейчас, для остальных электронный формат мало что изменит.

Оценку возможного сокращения дебиторской задолженности на 20-30 дней Завитаева считает реалистичной лишь для части МСП — там, где задержки вызваны бумажным документооборотом. Если проблема связана с финансированием или внутренними регламентами, электронный акт ее не решит.

По мнению эксперта, чтобы МСП действительно почувствовали ускорение, нужны не только электронные акты, но и автоматическое подтверждение приемки по истечении срока, а также реальная ответственность заказчиков за нарушение сроков оплаты.