Консультант + мобилка
Купить подписку
Бесплатный вебинар: Особенности учета в строительстве и учет в 1С-2026 💼
Банки
Читать 1 мин

Сбер будет выдавать все кредиты физлицам с помощью ИИ с 2027 года

К началу 2027 года Сбер планирует передать искусственному интеллекту принятие решений по всем кредитам физлицам. Для бизнеса доля кредитов, которые будут выдавать без участия человека, достигнет 75%.

361 просмотр32 открытия

Сбер планирует к началу 2027 года выдавать 100% кредитов физлицам с помощью искусственного интеллекта без участия человека. Об этом глава банка Герман Греф заявил на Московском стартап-саммите.

ИИ также будет задействован при кредитовании бизнеса. По прогнозу Грефа, к началу следующего года с его помощью будут выдавать 75% кредитов юридическим лицам.

«На начало следующего года у нас 75% кредитов юридическим лицам и 100% кредитов физическим лицам будет выдаваться с помощью искусственного интеллекта, без участия человека», — сказал Греф.

Таким образом, участие сотрудников банка сохранится примерно при каждом четвертом случае кредитования юрлиц, тогда как решения по кредитам физлицам Сбер планирует полностью перевести на ИИ.

Автор
КонсультантПлюс
Другие системы учета и планирования

Проверьте договор с ИИ-помощником от КонсультантПлюс

Как часто бухгалтеру приходится проверять договоры? В крупных компаниях со своей юридической службой, может, и редко. Но если бухгалтер в единственном лице – один за всех и все на одного? В такой ситуации выручит новый ИИ-сервис от КонсультантПлюс. Он проверит договор буквально за минуту.

915
Начать дискуссию
ГлавнаяПодписка