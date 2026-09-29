Сбер будет выдавать все кредиты физлицам с помощью ИИ с 2027 года

К началу 2027 года Сбер планирует передать искусственному интеллекту принятие решений по всем кредитам физлицам. Для бизнеса доля кредитов, которые будут выдавать без участия человека, достигнет 75%.

Сбер планирует к началу 2027 года выдавать 100% кредитов физлицам с помощью искусственного интеллекта без участия человека. Об этом глава банка Герман Греф заявил на Московском стартап-саммите.

ИИ также будет задействован при кредитовании бизнеса. По прогнозу Грефа, к началу следующего года с его помощью будут выдавать 75% кредитов юридическим лицам.

«На начало следующего года у нас 75% кредитов юридическим лицам и 100% кредитов физическим лицам будет выдаваться с помощью искусственного интеллекта, без участия человека», — сказал Греф.

Таким образом, участие сотрудников банка сохранится примерно при каждом четвертом случае кредитования юрлиц, тогда как решения по кредитам физлицам Сбер планирует полностью перевести на ИИ.