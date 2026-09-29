Нейросети смогут полностью заменить SMM-специалистов

Нейросеть может полностью заменить SMM-специалиста, если ей управляет человек, который понимает задачи продвижения. При этом контент нельзя одинаково оценивать на разных площадках.

Контент-маркетолог Ксения Петрова считает, что нейросеть уже может полностью заменить SMM-специалиста, если человек, который с ней работает, понимает принципы продвижения. Об этом она рассказала в новом выпуске подкаста «Тот еще разговор» на «Клерке».

На вопрос ведущего Бориса Мальцева, сможет ли нейросеть полностью заменить SMM-щика, Петрова ответила утвердительно. Главное условие — человек должен понимать, какую задачу ставит перед ИИ и какого результата хочет добиться.

При этом сама работа с контентом не сводится к созданию одного ролика и его публикации во всех соцсетях. Команда Петровой размещает видео сразу на пяти площадках — YouTube, MAX, Telegram, «ВКонтакте» и Instagram1* — и получает совершенно разные результаты.

«У каждого свое, видео залетают по-разному. Выкладываем на пять площадок — YouTube, Макс, Telegram, ВК, Instagram1. Что залетает на YouTube, не залетает в Instagram1, что в Instagram1, не залетает на YouTube и ВКонтакте, что во ВКонтакте — нигде больше не залетает», — рассказала Ксения Петрова.

По ее словам, для каждого клиента приходится отдельно тестировать площадки и форматы. Например, у одной из клиенток заметно выросли показатели после того, как она начала снимать видео вместе со своими заказчиками. До этого ролики показывали средние результаты.

Петрова также считает, что бухгалтерским компаниям, которые хотят привлекать крупных клиентов, важно развивать личный бренд. В таком случае собственнику стоит самому появляться в контенте, а не полностью передавать эту функцию другим людям.

Полный выпуск подкаста «Тот еще разговор» можно посмотреть на этих платформах: