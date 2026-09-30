«Душным» клиентам предложили удваивать стоимость услуг

Количество правок, согласований и обсуждений напрямую влияет на стоимость работы с клиентом. Если дополнительных задач будет много, их стоит заранее закладывать в чек.

Контент-маркетолог Ксения Петрова рассказала, что при определении стоимости работы учитывает не только основную услугу, но и предполагаемый объем коммуникации с заказчиком. Тему ценообразования она обсудила в новом выпуске подкаста «Тот еще разговор» на «Клерке».

У работы есть базовая стоимость, от которой можно отталкиваться. Однако цена меняется, если еще до начала сотрудничества понятно, что проект потребует большого количества согласований и правок.

«По количеству работы, которую нужно будет сделать. Есть какая-то база, от которой отталкиваемся. Если 100% будет больше работы, куча согласований, правок, и все это обсуждать сто тысяч раз», — объяснила Ксения Петрова.

Бизнес-трекер Юрий Мео сформулировал этот принцип проще: «Как только увидел, что клиент душный, чек X2». Петрова с такой формулировкой согласилась.

«Хорошая практика, клиент, которого не хочется, а деньги нужны. Ставишь X3. Согласился — огонь, потерплю за такие бабки», — добавил Юрий Мео.

На вопрос Бориса Мальцева, встречаются ли у нее такие заказчики, Ксения Петрова ответила, что регулярно.

Полный выпуск подкаста «Тот еще разговор» можно посмотреть на этих платформах: