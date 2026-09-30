Клиент три года наблюдал за бухгалтером, прежде чем купить его услуги

Потенциальный заказчик может годами читать соцсети бухгалтера, прежде чем решиться на покупку услуг. В одном из кейсов клиент наблюдал за специалистом три года.

Социальные сети могут приводить бухгалтерскому бизнесу клиентов спустя несколько лет после первого знакомства с компанией. Об одном таком случае контент-маркетолог Ксения Петрова рассказала в новом выпуске подкаста «Тот еще разговор» на «Клерке».

По ее словам, при выборе бухгалтера предприниматель может посмотреть предложения нескольких специалистов и не увидеть между ними существенной разницы, кроме стоимости. Контент помогает показать подход к работе, кейсы и ценности специалиста еще до первого обращения.

«Предприниматель может наблюдать годами, у нас был случай, клиент написал: „Я за вами смотрю три года. Думаю, пора“. Он может в 2021 году узнать, подписаться и все время смотреть и принимать решение. Из социальных сетей можно получить представление, как вы работаете, плюс посмотреть кейсы. Релевантные кейсы по проблеме предпринимателя — сигнал, что надо сюда обращаться», — рассказала Ксения Петрова.

Для бухгалтерского бизнеса контент, по мнению Петровой, должен не только непосредственно продавать услуги, но прежде всего формировать доверие.

Медийность также может становиться самостоятельным источником клиентов. Петрова рассказала, что после работы над продвижением ее заказчиков начинают чаще приглашать на телевидение, интервью и другие площадки в качестве экспертов.

«Через медийность к ним приходят клиенты, где-то выступили, дали ссылку на Telegram-канал, пришли люди, подписались, погрелись, посмотрели, о чем пишем, что за человек, какие ценности. Потом пришли на бухгалтерское сопровождение, на ежемесячное», — объяснила Петрова.

Для бухгалтерских компаний, которые хотят привлекать более крупных клиентов, специалист также считает важным личный бренд собственника. По ее мнению, в таком случае предпринимателю стоит самому появляться в социальных сетях и показывать свое лицо.

Полный выпуск подкаста «Тот еще разговор» можно посмотреть на этих платформах: