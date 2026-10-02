Эксперт советует бизнесу заранее собирать документы по возвратам и сбоям ККТ — паузы в передаче данных теперь нужно фиксировать сразу

Индикаторы риска — это не штраф, а повод для вопроса. Спокойнее всего будет тому, у кого ответы уже лежат в папке, считает эксперт Мичурина.

Самые чувствительные индикаторы риска ККТ — расчеты одним способом и доля возвратов и чеков коррекции — могут затронуть тысячи добросовестных предпринимателей, а любые паузы в передаче данных теперь требуют немедленной фиксации. Об этом «Клерку» рассказала финансист и руководитель компании «Бизнес‑Эксперт» Юлия Мичурина.

Наиболее болезненным станет индикатор «расчеты одним способом». В кофейнях у бизнес‑центров почти все платят картой, а рыночные палатки работают в основном на наличные — и обе модели законны. Если индикатор не будет учитывать отрасль и регион, он будет подсвечивать тысячи честных предпринимателей.

Второй риск — доля возвратов и чеков коррекции. В сегменте одежды и обуви возвраты достигают 30% и более, что является нормой рынка. Чеки коррекции малый бизнес оформляет при сбоях кассы или ошибках кассира, но система может воспринимать такие исправления как тревожный сигнал.

Мичурина отмечает, что паузы в передаче данных часто связаны с техническими причинами: окончанием срока фискального накопителя, забытым договором с ОФД, отсутствием связи на сезонных точках, ремонтом кассы или временным закрытием магазина. Она приводит пример из своей практики: у клиента касса три недели не передавала данные из-за перебоев у провайдера, чеки копились и ушли разом после восстановления связи. Если бы налоговая запросила пояснения, предпринимателю пришлось бы срочно собирать переписку задним числом.

Юлия Мичурина «Отличить сбой от нарушения можно, и у налоговой для этого есть все данные. При сбое чеки накапливаются и потом уходят пачкой, нумерация идет без пропусков. А вот если чеков нет, но на расчетный счет исправно приходят деньги по эквайрингу, это уже похоже на работу без кассы. Мой совет: любую паузу фиксируйте документально сразу, а не когда придет требование. Сохраняйте акт сервисного центра, письмо ОФД или провайдера, приказ о закрытии точки»

Мичурина рекомендует предпринимателям заранее подготовиться к новым индикаторам:

поставить напоминания о замене ФН и продлении договора с ОФД;

анализировать долю возвратов, коррекций и структуру оплат;

собирать документы по каждому возврату;

обучать кассиров;

ежемесячно сверять кассу с эквайрингом;

оформлять закрытие сезонных точек документально.

Недавно мы писали, что Минфин предложил новые индикаторы риска нарушений при применении ККТ.