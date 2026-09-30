За обман клиентов банкам придется платить в Фонд страхования вкладов в четыре раза больше

С 1 октября 2026 года повышенная ставка будет действовать для банков, которые два квартала подряд получают низкую оценку риска недобросовестного поведения. Дополнительный взнос не отменяет штраф за нарушение.

Банки с низкой оценкой риска недобросовестного поведения будут перечислять в Фонд обязательного страхования вкладов в четыре раза больше обычного. Дополнительная ставка составит 300% от базовой.

ЦБ оценивает кредитные организации каждый квартал. Даже одно грубое нарушение может ухудшить оценку до уровня «сомнительно», но повышенный взнос назначат, только если она сохранится два квартала подряд. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на Центробанк.

К грубым нарушениям регулятор относит неоднократное предоставление неполной или недостоверной информации об условиях договора и рисках, навязывание услуг, а также продажу сложных инвестиционных инструментов без тестирования клиента. Закрытого перечня не будет: ЦБ намерен учитывать серьезность проблемы, ее повторяемость и меры банка по устранению нарушений.

Для крупных банков дополнительные расходы могут исчисляться миллиардами рублей и сохраняться минимум полгода. При этом оценку не будут выставлять автоматически, чтобы отделить технические ошибки от системных нарушений. Банки начали проходить такую оценку без повышенных взносов еще 1 октября 2025 года.