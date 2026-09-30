МРОТ предложили повысить до 50 тысяч рублей

Новый минимальный размер оплаты труда предлагают установить с 1 января 2027 года. Такой законопроект планируют внести в Госдуму.

Федеральный МРОТ может вырасти до 50 тыс. рублей в месяц, следует из законопроекта лидера партии «Справедливая Россия» и главы думской фракции Сергея Миронова. Документ внесут на рассмотрение Госдумы.

«Проект федерального закона предусматривает установление с 1 января 2027 года минимального размера оплаты труда в сумме 50 000 рублей в месяц», — сказано в пояснительной записке.

Автор инициативы рассчитывает, что повышение МРОТ увеличит доходы работников и внутренний потребительский спрос, а также повысит привлекательность легальной занятости. Действующий федеральный МРОТ с 1 января 2026 года составляет 27 093 рубля в месяц.