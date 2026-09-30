МРОТ предложили повысить до 50 тысяч рублей
Новый минимальный размер оплаты труда предлагают установить с 1 января 2027 года. Такой законопроект планируют внести в Госдуму.
Федеральный МРОТ может вырасти до 50 тыс. рублей в месяц, следует из законопроекта лидера партии «Справедливая Россия» и главы думской фракции Сергея Миронова. Документ внесут на рассмотрение Госдумы.
«Проект федерального закона предусматривает установление с 1 января 2027 года минимального размера оплаты труда в сумме 50 000 рублей в месяц», — сказано в пояснительной записке.
Автор инициативы рассчитывает, что повышение МРОТ увеличит доходы работников и внутренний потребительский спрос, а также повысит привлекательность легальной занятости. Действующий федеральный МРОТ с 1 января 2026 года составляет 27 093 рубля в месяц.
никак не уймётся
и что бы мы делали, если бы не прошёл бы...
нашепелявил себе проходной балл, теперь опять всех задалбывать будет ((
Никак не угомонится. Скажите ему уже, что выборы прошли, можно не разбрасываться пустыми обещаниями