Юрист: корпоративный налог 9% и льготы во фризонах ОАЭ работают только при выполнении жестких условий

Низкие ставки в ОАЭ не освобождают бизнес от налогового планирования: выплаты владельца и структура доходов должны быть обоснованы и раскрыты.

ОАЭ остаются одной из самых привлекательных юрисдикций для предпринимателей благодаря отсутствию НДФЛ, корпоративному налогу 9% и возможности нулевой ставки во фризонах. Однако воспринимать Эмираты как страну, где налоги можно не учитывать, уже нельзя, отмечает юрист: даже вознаграждение владельца компании должно быть экономически обоснованным, а выплаты свыше 500 тыс. дирхамов требуют отдельного раскрытия. Об этом «Клерку» рассказал основатель юридической фирмы Asseal и платформы для срочной доставки документов zap! в ОАЭ Кирилл Григорьев.

Корпоративный налог 9% применяется к прибыли выше 375 тыс. дирхамов, а льгота Small Business Relief доступна только компаниям с выручкой до 3 млн дирхамов в каждом налоговом периоде — и продлена до конца 2029 года. Регистрация во фризоне сама по себе не гарантирует нулевой налог: ставка 0% действует лишь для квалифицируемого дохода и зависит от характера операций, реального присутствия в ОАЭ и выполнения требований к аудиту.

«Отдельно приходится учитывать НДС. Базовая ставка в Эмиратах составляет 5%, а обязательная регистрация возникает, когда объем облагаемых поставок и импорта превышает 375 тыс. дирхамов (около $102 100) за последние 12 месяцев либо ожидается, что этот порог будет превышен в ближайшие 30 дней. Экспорт услуг в ряде случаев облагается по нулевой ставке, однако одного иностранного адреса клиента для этого недостаточно. Регистрация во фризоне также автоматически от НДС не освобождает. Специальный режим касается главным образом операций с товарами в отдельных зонах. Для некоторых категорий продукции дополнительно действуют акцизы», — сказал Кирилл Григорьев.

Переезд владельца бизнеса в ОАЭ не решает налоговые вопросы сам по себе: для резидентства требуется 183 дня пребывания или 90 дней при наличии ВНЖ и центра интересов в стране. Статус подтверждается сертификатом FTA, но применение СИДН зависит от условий соглашения. Новое соглашение между Россией и ОАЭ действует с 2026 года, однако зачет иностранного налога возможен только в пределах местного — если налог в Эмиратах равен нулю, зачитывать просто нечего.

Юрист подчеркивает, что низкие ставки в ОАЭ не отменяют необходимость налогового планирования: структуру доходов, вознаграждение владельца, режим компании и будущий налоговый статус предпринимателя нужно просчитывать заранее — до регистрации бизнеса и переезда.