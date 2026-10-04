Россияне рассказали, кому доверяют на работе

Уровень доверия к работодателям составляет 69%, к непосредственным руководителям — 68%. За год два последних показателя снизились.

Коллегам доверяют 77% трудоустроенных россиян, следует из исследования SuperJob. За год показатель вырос на 2 процентных пункта и практически не изменился.

Компании-работодателю доверяют 69% опрошенных, непосредственному руководителю — 68%. Уровень доверия к компании за год снизился на 4 п. п., а к начальству — на 7 п. п.

Женщины чаще мужчин доверяют работодателю: 74% против 66%. Опрос проходил с 10 по 23 сентября 2026 года среди 1 600 респондентов.