Если самозанятый отработает больше 60 часов, автоматических штрафов и блокировок не будет

Юрист объяснил налоговые последствия превышения временного критерия для самозанятых с 1 октября 2026.

Превышение временного критерия по новым правилам с 1октября не означает автоматического признания договора трудовым или немедленной утраты права на НПД. Для налоговой квалификации нужно исследовать реальные отношения, пояснил «Клерку» юрист, партнер адвокатского бюро «Этлегис» Константин Лучников.

Но если подтверждена подмена, компании могут доначислить НДФЛ и страховые взносы, пени и штрафы. Их размер зависит от периода, сумм и конкретного нарушения.

Чтобы объяснить налоговикам проектный характер работы, понадобится договор с измеримым результатом, этапами и критериями приемки.

«Но текст должен совпадать с реальностью: свободный график и свое оборудование полезны как доказательства, а не как универсальная защита. Стоит сохранять задания, результаты, переписку и акты приемки», — отметил Лучников.

Обойти лимит, перенеся оплату на связанные компании не получится, если фактически человек продолжает выполнять одну трудовую функцию под единым управлением.

Стоит определить, кто нужен бизнесу: независимый подрядчик или сотрудник, и только затем выбирать договор. Новый платформенный критерий и проверка подмены трудовых отношений требуют разных решений, подчеркнул юрист.